Karabük'te kent merkezindeki yılan itfaiye tarafından yakalandı
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Karabük'te kent merkezindeki yılan itfaiye tarafından yakalandı

Karabük'te kent merkezinde görülen yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal ortama bırakıldı.

Karabük'te kent merkezindeki yılan itfaiye tarafından yakalandı
10.06.2020 19:55 | Son Güncelleme: 10.06.2020 20:14

Karabük'te kent merkezinde görülen yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal ortama bırakıldı.

Kentin en işlek yerlerinden Bağ-Essan Sanayi Sitesi'nde bir tırın altında yılan gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı yakalamak için çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerince yakalanan yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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