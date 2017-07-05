Karabük'te Kent Güvenliği Yönetim Sistemi

Karabük İl Özel İdaresi tarafından Kent Güvenliği Yönetim Sistemi İlave Modernizasyonu sözleşmesi imzalandı.



Geçtiğimiz aylarda ihalesi yapılarak alt yapısı tamamlanan Kent Güvenliği Yönetim Sistemine yeni noktalar eklenecek sözleşme, Genel Sekreter Mehmet Uzun'un odasında Uzun ve ilgili firma yetkilisi tarafından imzalandı.



Uzun, imza töreninde yaptığı konuşmada, Karabük'ün daha da güvenli hale gelmesi için çalıştıklarını belirtti.



Uzun, "Geçtiğimiz aylarda ihalesi yapılarak alt yapısı tamamlanan Kent Güvenliği Yönetim Sistemine yeni yaptığımız ihale ile yeni noktalar eklenerek Karabük ilinin güvenliği en üst seviyeye çıkacaktır. Çalışmalara hemen başlanacak ve iş 60 gün gibi kısa bir zamanda tamamlanacak." diye konuştu.