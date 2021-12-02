Karabük'te kendiliğinden hareket eden tır 3 otomobile çarptı - Haberler
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Karabük'te kendiliğinden hareket eden tır 3 otomobile çarptı

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'te kendiliğinden hareket eden tır 3 otomobile çarptı

Karabük'te park halindeki demir yüklü tır kendiliğinden hareket ederek 3 otomobile çarptı, kazada 3 kişi yaralandı.

KARABÜK (AA) - Karabük'te park halindeki demir yüklü tır kendiliğinden hareket ederek 3 otomobile çarptı, kazada 3 kişi yaralandı.

Atatürk Mahallesi Bayraktar Caddesi'nde park halindeki demir yüklü 78 AAV 833 plakalı tır, henüz belirlenemeyen nedenle yokuş aşağı hareket etti.

Bulunduğu yerden yaklaşık 96 metre ilerleyen tır, önce karşı istikametten gelen bir otomobile ardından park halindeki 2 otomobile ve bir iş makinesine çarparak durdu.

Otomobillerde bulunan Eray Düztepe (37), Gökhan Külte (31) ve Seda Yenen (27) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Araçlar çekici yardımı ile kaza yerinden kaldırıldı.

Karabük'te kendiliğinden hareket eden tır 3 otomobile çarptı

Karabük'te kendiliğinden hareket eden tır 3 otomobile çarptı

Karabük'te kendiliğinden hareket eden tır 3 otomobile çarptı

Karabük'te kendiliğinden hareket eden tır 3 otomobile çarptı

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri

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