Karabük'te kaybolan 87 yaşındaki alzaymır hastası kadını jandarma buldu
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Karabük'te kaybolan 87 yaşındaki alzaymır hastası kadını jandarma buldu

Karabük'te kaybolan 87 yaşındaki alzaymır hastası kadını jandarma buldu
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaybolan 87 yaşındaki alzaymır hastası kadına jandarma ekipleri dağlık alanda ulaştı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaybolan 87 yaşındaki alzaymır hastası kadına jandarma ekipleri dağlık alanda ulaştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Akören köyünde oturan alzaymır hastası H.Ç'den haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine bölgeye giden Toprakcuma Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı jandarma asayiş timi, köy kırsalında arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmaları sonucunda H.Ç, Yörük köyü kırsalında bulundu.

Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen kadın, ailesine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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