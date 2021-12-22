KARABÜK'TE KAYAK MERKEZİNDE KAR KALINLIĞI 1 METREYE ULAŞTI

KARABÜK (DHA) - KARABÜK'te, Keltepe kayak merkezinde etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Karabük'te 2 bin rakımlı Keltepe kayak merkezinde kar yağışı etkili oluyor. Bölgede aralıklarla devam eden yağış sonucu kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Karabük merkeze 23 kilometre uzaklıktaki Keltepe Dağı'nda yer alan kayak merkezinde 2 bin 400, 2 bin 300 ve bin metrelik 3 pist bulunurken, konaklama tesisi ise bulunmuyor. Hafta sonu kayak tutkunlarının kayak merkezine gelmesi bekleniyor.