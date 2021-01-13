Karabük'te kayak merkezi beyaza büründü

KARABÜK'te, Keltepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu, merkeze gelenler ise kartopu oynayarak eğlendi.

2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda yer alan ve günübirlik kayak hizmeti verilen Keltepe Kayak Merkezi kar yağışıyla beyaza büründü. Kar kalınlığının 5 santime ulaştığı kayak merkezine gelenler kartopu oynayarak eğlendi. Kar yağışını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, "Bu sene kar yağışının mevsimsel etkilerinden dolayı biraz geciktiğini düşünüyoruz. Keltepe Kayak Merkezimiz karla buluştu. İlk defa yağdığı için kayak yapılabilecek seviyede olmasa da meteorolojiden aldığımız verilere göre önümüzdeki birkaç günde yoğun kar yağışı bekleniyor. Kayak pistimizdeki alanları yeterli kar yağışı olduğu takdirde halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR