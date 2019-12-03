03.12.2019 18:09 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:12

Karabük'te kaya yüklü kamyonun tehlikeli yolculuğu

Karabük'te, kaya yüklü kamyonun arka kapısının açık bir şekildeki tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karabük'ü ilçesi Yenice'ye bağlayan yolda irili ufaklı kaya parçaları yüklü kamyonun dorsesinin kapağı açık bir şekilde ilerlemesi sürücüleri tehlikeye soktu. Kamyon sürücüsü tehlikeye aldırış etmeden güzergahına devam ederken arkasından gelen araçtaki yolcu ise cep telefonu kamerasını açıp, Önümüzdeki kamyon hiçbir önlem almadan arka kapağı açık bir şekilde seyir halinde devam ediyor. Görüyorsunuz. diyerek tehlikeyi anlattı.

Kaynak: DHA

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