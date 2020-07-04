Karabük'te kavşakta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı KARABÜK'te, kavşakta 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.

KARABÜK'te, kavşakta 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Karabük-Ankara karayolunda meydana geldi. Karabük yönüne giden Mustafa T. yönetimindeki 34 FU 1695 plakalı otomobil ile Veysel E. yönetimindeki 78 AG 468 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte Şevval S., Şenol T., Fahri E., Perihan T. ve Yahya F. yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: DHA