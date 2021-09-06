Karabük'te kavşakta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Karabük'te kavşakta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Karabük'te kavşakta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir - Haberler | Güncel

KARABÜK'te, kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

KARABÜK'te, kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza öğleden sonra Karabük-Eskipazar yolu Organize Sanayi kavşağında meydana geldi. Ayhan Demirdaş (48) yönetimindeki 78 SS 222 plakalı otomobil ile Yasin Türkan (26) yönetimindeki 38 NR 546 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan Nazmiye Demirdaş (45), Fatma Bursal (71), Raşide Kaya (66) ve Mahiye Şen (74) yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan 6 kişiyi Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Karabük'te kavşakta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Karabük'te kavşakta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Karabük'te kavşakta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Karabük'te kavşakta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Karabük'te kavşakta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Karabük'te kavşakta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Karabük'te kavşakta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir

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