Karabük'te "Katılımcı Yaklaşım Toplantısı"

07.09.2019 14:16

Fonksiyonel orman amenajman planı yapımı çalışmaları kapsamında Orman İşletme Müdürlüğü Konferans Salonu'nda "Katılımcı Yaklaşım Toplantısı" düzenlendi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, toplantıda yaptığı konuşmada, Yenice ilçesindeki ormanlarda yaşanan iş kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Karabük'ün yüzde 71'inin, Yenice ilçesinin ise yüzde 87'sinin ormanlarla kaplı olduğunu vurgulayan Gürel, "İlçemizde bir çok insan orman gelirleri ile yaşamını sürdürüyor. Maalesef son 10 ay içerisinde Yenicemizde orman işlerinde çalışan 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Dünya bir yana, bir insanın hayatı bir yana mantığında olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Daha fazla tedbir almamız lazım." diye konuştu.

Gürel, konuyla ilgili gelecek hafta Yenice'de bir toplantı yapacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Herkesin kendi eksikliğini, gözden geçirmesi lazım. Ormanda çalışan işçiden, bölge müdürüne kadar hepimiz eksiklikleri tespit edeceğiz. Bu çalışmaları yapacağız ki bundan sonraki süreçte tekrar ölümlü kazalar olmasın. Ben bu kazalarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. İnşallah bu tür olayları bir daha yaşamayız. Tüm orman teşkilatımızın başı sağ olsun."

Toplantıya, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, Orman İşletme Müdürü Rıfat Ataş, orman işletme şefleri, amenajman mühendisleri, orman kooperatif başkanları ile muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA