Karabük'te karısını bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı
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Karabük'te karısını bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı

Karabük'te karısını bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'te 16 Temmuz'da karısını bıçaklayarak öldüren ve aynı bıçakla kendisini yaralayan kişi, tedavisinin ardından tutuklandı.

Karabük'te 16 Temmuz'da karısını bıçaklayarak öldüren ve aynı bıçakla kendisini yaralayan kişi, tedavisinin ardından tutuklandı.

İddiaya göre, Beşbinevler 53. Sokak'ta eşi Hatice D'yi boğazından bıçaklayarak öldürdükten sonra kendisini de aynı bıçakla yaralayan Vedat D'nin Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Vedat D, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Karabük'te karısını bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı
Karabük'te karısını bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı
Karabük'te karısını bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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