Karabük'te kardan kapanan 176 köy yolundan 78'i ulaşıma açıldı
AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'te, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 176 köy yolundan 78'inin ulaşıma açıldığı bildirildi.
KARABÜK (AA) - Karabük'te, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 176 köy yolundan 78'inin ulaşıma açıldığı bildirildi.
İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 176 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.
Çalışmalar sonucu 78 köy yolunun ulaşıma açıldığı bildirilen açıklamada, ekiplerin 98 köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri