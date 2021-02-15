Karabük'te kardan kapanan 166 köy yolunun 43'ü açıldı
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Karabük'te kardan kapanan 166 köy yolunun 43'ü açıldı

15.02.2021 18:39 | Son Güncelleme: 15.02.2021 18:42
Karabük'te kardan kapanan 166 köy yolunun 43'ü açıldı

Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 166 köy yolundan 43'ü açıldı.

Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 166 köy yolundan 43'ü açıldı.

Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle merkezde 18, ilçelerden Eflani'de 45, Eskipazar'da 24, Ovacık'ta 28, Safranbolu'da 26 ve Yenice'de 25 olmak üzere 166 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Çalışmalar sonucu kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan merkez ilçede 9, Eflani'de 8, Eskipazar'da 5, Ovacık'ta 7, Safranbolu'da 10 ve Yenice'de 4 olmak üzere 43 köy yolu ulaşıma açılmıştır. Merkez ilçede 9, Eflani'de 37, Eskipazar'da 19, Ovacık'ta 21, Safranbolu'da 16 ve Yenice'de 21 olmak üzere 123 köy yolu ulaşıma kapalıdır. Kapalı köy yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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