Karabük'te kardan kapanan 123 köy yolundan 42'si ulaşıma açıldı
AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 123 köy yolundan 42'sinde ulaşım sağlanmaya başlandı.
KARABÜK (AA) - Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 123 köy yolundan 42'sinde ulaşım sağlanmaya başlandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 123 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.
Çalışmalar sonucu 42 köy yolunun ulaşıma açıldığı bildirilen açıklamada, ekiplerin 81 köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri