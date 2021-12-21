Son dakika: Karbonmonoksitten zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Son dakika: Karbonmonoksitten zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı

AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Karabük'te sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çift tedavi altına alındı.

KARABÜK (AA) - Karabük'te sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen çift tedavi altına alındı.

Yeni Mahalle İclal Sokak'ta ikamet eden Nedime Aydemir aniden baygınlık geçirdi.

Durumu sağlık ekiplerine bildiren yanındaki eşi Dursun Aydemir de bir süre sonra baygınlık yaşadı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yoğun koku üzerine evin pencerelerini açarak çifte müdahale etti.

Karı koca ilk müdahalenin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika: Karbonmonoksitten zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı

Son dakika: Karbonmonoksitten zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı

Son dakika: Karbonmonoksitten zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı

Son dakika: Karbonmonoksitten zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı

Son dakika: Karbonmonoksitten zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı

Son dakika: Karbonmonoksitten zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı

Kar üstünde drift yapan sürücüler polisi görünce kaçtı

Kar üstünde drift yapan sürücüler polisi görünce kaçtı

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri

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