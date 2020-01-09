Karabük'te karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi
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Karabük'te karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi

Karabük'te evde kendi başına kalan yaşlı kadın karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

09.01.2020 22:51 | Son Güncelleme: 09.01.2020 22:56
Karabük'te karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi

'te evde kendi başına kalan yaşlı kadın karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, olay Atatürk Mahallesi Bayraktar Sokak'ta meydana geldi. Kalem isimli yaşlı kadın evde kendi kaldığı sırada sobanın bulunduğu odada uyuya kaldı. Bir süre sonra uyanan yaşlı kadın baş dönmesi ve mide bulantısı ile kendini güçlükle odadan dışarı attı. Kalem, telefon ile oğlunu arayacak durumunun kötü olduğunu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı kadın Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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