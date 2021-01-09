Karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı
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Karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı

09.01.2021 23:53 | Son Güncelleme: 10.01.2021 00:34

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yabancı uyruklu 7 kişi tedavi altına alındı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yabancı uyruklu 7 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bostanbükü köyü Safran Caddesi'nde yaşayan yabancı uyruklu aynı aileden 7 kişi kendilerini iyi hissetmediklerini belirterek sağlık ekiplerinden yardım istedi.

112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan Kafe El İbrahim, Aye, Emel (12), Sindus (8), Yusuf, Muhammed (6) ve Ahmed Elseyid (3), ambulansla Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Söz konusu kişilerin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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