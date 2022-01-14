Karabük'te karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Karabük'te karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Karabük'te karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı
AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'te karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı.

KARABÜK (AA) - Karabük'te karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi tedavi altına alındı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Kavaklıdere Caddesi'nde yaşayan Zeynep K. ve Şerife E, rahatsızlanmaları üzerine 112 Acil Servis görevlilerinden yardım istedi.

İlk incelemede, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen 2 kişi, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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