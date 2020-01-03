Karabük'te karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi öldü
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Karabük'te karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi öldü

Karabük'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

03.01.2020 09:35 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:40
Karabük'te karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi öldü

'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Zafer Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın giriş katında oturan Salim Çam'dan (52) bir süredir alamayan komşuları durumu polise bildirdi.


Türk Kızılay Karabük Şubesinden yemek yardımı yaptığı ve evin önüne konulan yemek taslarını almadığının fark edilmesi üzerine eve giren polis ekipleri Çam'ı hareketsiz şekilde yerde buldu.


Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Salim Çam'ın, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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