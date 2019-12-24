Karabük'te karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

24.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:12

Karabük'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Öğlebeli Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan Fazlı (50) ve eşi Fatma Özçelik (49) ile kayınvalidesi Hamiyet Topsakaloğlu (61), sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 3 kişi, daha sonra Ankara'ya sevk edildi.

Kaynak: AA