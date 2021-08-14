Hastaneye gitme bahanesiyle karantinayı ihlal etti
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Hastaneye gitme bahanesiyle karantinayı ihlal etti

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | Sağlık

Hastaneye gitme bahanesiyle karantinayı ihlal etti Karantina ihlali yapan yabancı uyruklu şahıs yakalandı Karabük'te yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken yabancı uyruklu bir kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Hastaneye gitme bahanesiyle karantinayı ihlal etti

Karantina ihlali yapan yabancı uyruklu şahıs yakalandı

KARABÜK - Karabük'te yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken yabancı uyruklu bir kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kentin birçok noktasında denetimlerine başladı. Kentin en yoğun caddesi olan Kemal Güneş Caddesi'ne görev yapan polis ekipleri kimlik kontrolü için yabancı uyruklu Nur Muhammed Nail isimli şahsı durdurdu. HES Kodu sorgulaması da yapılan şahsın Covid-19 hastasıyla temaslı olduğu için 14 gün karantina bulunduğu tespit edildi.

Karantina ihlali yapan yabancı uyruklu için 112 Acil Servis ekibi çağırılırken, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince hakkında idari işlem yapılarak ambulansla evine götürüldü.

Gazetecilere konuşan Nur Muhammed Nail, dün itibariyle 14 günlük karantinasının başladığını söyledi. Hastaneye gitmek için dışarıya çıktığını anlatan Nail, "Karantinada olduğumu biliyorum. Hastaneden arandım tam anlamadığım için gideyim bir sorayım dedim. Giderken polis karşıma geldi. Ev arkadaşımın testi pozitif çıktı ben onun için karantinadayım" diye konuştu.

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Hastaneye gitme bahanesiyle karantinayı ihlal etti
Hastaneye gitme bahanesiyle karantinayı ihlal etti
Hastaneye gitme bahanesiyle karantinayı ihlal etti
Hastaneye gitme bahanesiyle karantinayı ihlal etti
Hastaneye gitme bahanesiyle karantinayı ihlal etti
Hastaneye gitme bahanesiyle karantinayı ihlal etti
Hastaneye gitme bahanesiyle karantinayı ihlal etti
Hastaneye gitme bahanesiyle karantinayı ihlal etti
Hastaneye gitme bahanesiyle karantinayı ihlal etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı

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