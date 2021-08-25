Karabük'te karantina ihlali yapan kişi, AVM girişinde yakalandı
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Karabük'te karantina ihlali yapan kişi, AVM girişinde yakalandı

Karabük'te karantina ihlali yapan kişi, AVM girişinde yakalandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kişi, alışveriş merkezine (AVM) girmek isterken yakalandı.

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kişi, alışveriş merkezine (AVM) girmek isterken yakalandı.

Kentin en işlek bölgelerinden Kemal Güneş Caddesi'ne gelen Barış A, cadde üzerindeki bir alışveriş merkezine girmek isteyince güvenlik görevlileri HES kodu sordu.

Kod sorgulaması sonucu Barış A'nın karantinada olması gerektiği tespit edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hakkında işlem yapılan Barış A, ambulansla evine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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