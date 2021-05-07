Karabük'te karantina ihlali yapan 4 yabancı uyruklu yakalandı
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Karabük'te karantina ihlali yapan 4 yabancı uyruklu yakalandı

Karabük'te karantina ihlali yapan 4 yabancı uyruklu yakalandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı için karantinada tutulan 4 yabancı uyruklu, kentten yürüyerek ayrılmak üzereyken yakalandı.

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı için karantinada tutulan 4 yabancı uyruklu, kentten yürüyerek ayrılmak üzereyken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 3 Pakistan ve 1 Afganistan uyruklu, Safranbolu ilçesindeki yurtta karantinaya alındı.

Bir süre sonra yurttan ayrıldıkları anlaşılan 4 kişinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, il merkezinde sonuç alamayınca çalışmayı genişletti.

Yabancı uyruklular, Karabük-İstanbul kara yolu Hamzalar mevkisinde yakalandı.

Yürüyerek İstanbul'a gitmeye çalıştıkları öğrenilen 4 yabancı uyruklu yeniden yurda yerleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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