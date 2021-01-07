Karabük'te karaca avlayan 6 kişiye 20 bin 833 lira ceza uygulandı
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Karabük'te karaca avlayan 6 kişiye 20 bin 833 lira ceza uygulandı

07.01.2021 04:11 | Son Güncelleme: 07.01.2021 04:11
Karabük'te karaca avlayan 6 kişiye 20 bin 833 lira ceza uygulandı

Karabük'te koruma altındaki karacaları avlayan 6 kişiye 20 bin 833 lira ceza kesildi.

Karabük'te koruma altındaki karacaları avlayan 6 kişiye 20 bin 833 lira ceza kesildi.

Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, müdürlük ekiplerinin koruma altındaki karacaların avlanmaması için il genelinde kontroller yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "İlimiz sınırları dahilinde yasa dışı olarak koruma altında bulunan karaca avı yaptığı tespit edilen 6 şahıs yakalandı. Bu kişilere toplamda Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet etmekten 20 bin 833 lira idari para cezası uygulanmıştır. İl genelinde koruma kontrol çalışmaları devam etmektedir." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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