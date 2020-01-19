Karabük'te kara yoluna inen kurt cep telefonuyla görüntülendi
Karabük'ün Eflani ilçesinde kara yoluna inen kurt, cep telefonuyla görüntülendi.
19.01.2020 02:00 | Son Güncelleme: 19.01.2020 02:16
Karabük'ün Eflani ilçesinde kara yoluna inen kurt, cep telefonuyla görüntülendi.
Alınan bilgiye göre, Karabük-Eflani kara yolu Ulugeçit köyü yakınlarında bir kurt yola indi.
Bu sırada aracıyla yoldan geçen Okan Ertuğrul, kurdu cep telefonuyla görüntüledi.
Görüntüde, kurdun kara yolundan ormanlık alana doğru hızla uzaklaştığı görüldü.
Kaynak: AA