Karabük'te kar yağışı ulaşımı etkiledi
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Karabük'te kar yağışı ulaşımı etkiledi

KARABÜK'te etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler, yollarda ilerlemekte zorlandı.

08.02.2020 22:38 | Son Güncelleme: 08.02.2020 22:38
Karabük'te kar yağışı ulaşımı etkiledi

'te etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler, yollarda ilerlemekte zorlandı.

Karabük'te dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bugün de etkisini sürdürdü. Bu akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ulaşımı etkiledi. Karabük- Safranbolu karayolu Balıklar Kayası mevkiinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Karla kaplı yollarda araçlar ilerlemekte zorlandı. Karla kaplı rampalarda yolda kalan araçları vatandaşlar iterek ilerlemesini sağladı. Belediye ve Karayolları ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. 

 


Kaynak: DHA
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