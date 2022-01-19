Karabük'te kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler - Haberler
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Karabük'te kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | Güncel

Karabük'te kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Karabük'te iki gündür etkili olan kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

KARABÜK (İHA) - Karabük'te kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler

KARABÜK - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Karabük'te iki gündür etkili olan kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Karabük'te dün sabah saatlerinde bastıran kar yağışı etkisini halen sürdürüyor. Gece saatlerinde de devam eden kar yağışının ardından sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar araçlarını kar altında aramışlardı. 2012 yılından sonra en fazla kar yağışının görüldüğü kent beyaz örtüyle kaplanırken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Kendisine hayran bırakan kar manzarası görenleri mest etti.

Karabük'te kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler

Karabük'te kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler

Karabük'te kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler

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İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Son Dakika Haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karabük, kar, Güncel, Haber

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