İstanbul'da eğitime bir gün ara verildi
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İstanbul'da eğitime bir gün ara verildi

16.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:32
İstanbul'da eğitime bir gün ara verildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba günü bir gün süreyle ara verildiğini, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelin de izinli sayılacağını bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba günü bir gün süreyle ara verildiğini, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelin de izinli sayılacağını bildirdi.

İstanbul Valisi Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili İstanbullular, devam eden kar yağışı nedeniyle bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel izinli sayılacaktır."

Valilikten yapılan açıklamada ise Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre bugün İstanbul'da hava durumunun çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, yerel olarak kuvvetli kar sağanakları şeklinde etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Yarın hava durumunun parçalı ve çok bulutlu, Avrupa yakasında öğle, Anadolu yakasında yerel olmak üzere öğle saatlerine kadar kuvvetli, akşam saatlerine kadar ise aralıklı kar yağışlı geçmesinin beklendiği aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kıymetli İstanbulluların ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamaması için Valiliğimizce, resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 18.02.2021 Perşembe gününe kadar ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır. "

Açıklamada ayrıca kar yağışı sebebiyle meydana gelecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

İstanbul'da eğitime bir gün ara verildi
İstanbul'da eğitime bir gün ara verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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