Karabük'te kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

02.02.2020 19:30 | Son Güncelleme: 02.02.2020 19:30

Karabük merkez ve ilçelerinde cuma gecesi etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, yaptığı açıklamada, Eflani, Eskipazar ve Safranbolu ilçelerinde etkili olan kar yağışı ile ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin yoğun bir çalışma gerçekleştirdiğini söyledi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Eflani'de 48, Eskipazar'da 8 ve Safranbolu'da 11 olmak üzere toplam 67 köy yolunun ulaşıma kapandığını hatırlatan Uzun, "Hafta sonu aralıksız çalışan personellerimiz 8 greyder, 1 kar bıçaklı kamyon, 3 beko loder ve 4 pikap ile karla mücadele ederek kapanan köy yollarını ulaşıma açtı. Şuanda herhangi bir sıkıntımız bulunmamaktadır. Yoğun ve özverili çalışmalarından dolayı ekiplerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA