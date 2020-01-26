Karabük'te kar yağışı nedeniyle kapanan 209 köy yolu, ulaşıma açıldı

26.01.2020 18:30 | Son Güncelleme: 26.01.2020 18:30

Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 209 köy yolunun tamamının çalışmalar sonucu açıldığı bildirildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ilçede 20, Eflani'de 54, Eskipazar'da 30, Ovacık ve Safranbolu'da 40'ar ve Yenice'de 25 olmak üzere toplam 209 köy yolunun ulaşıma kapandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, çalışmalar sonucu köy yollarının tamamının açıldığı belirtildi.

Kaynak: AA