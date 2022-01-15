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Kar yağışı etkili oluyor

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'te kar yağışı, kent merkezi ve ilçelerde etkisini sürdürüyor.

KARABÜK (AA) - Karabük'te kar yağışı, kent merkezi ve ilçelerde etkisini sürdürüyor.

Kısa sürede beyaza bürünen kentte, sokağa çıkan vatandaşlar kar topu oynayarak fotoğraf çektirdi.

Kar yağışı nedeniyle kent merkezinde sürücüler yolda güçlükle ilerledi.

Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu Kemikli rampaları ve Karabük-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisi ile 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde zaman zaman ulaşımda aksama yaşanıyor.

Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı etkili oluyor

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AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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Karabük'te kar yağışı, kent merkezi ve ilçelerde etkisini sürdürüyor.

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