Karabük'te kar yağışı etkili oluyor
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Karabük'te kar yağışı etkili oluyor

12.03.2021 00:11 | Son Güncelleme: 12.03.2021 00:18

Karabük'te kar yağışı etkili oluyor Meteoroloji uyarmıştı, kar yağışı Karabük'te başladı Karabük'te akşam saatlerinde kendini gösteren kar yağışı Karabük-Bartın karayolunda etkisini artırarak sürdürüyor.

Karabük'te kar yağışı etkili oluyor

Meteoroloji uyarmıştı, kar yağışı Karabük'te başladı

KARABÜK - Karabük'te akşam saatlerinde kendini gösteren kar yağışı Karabük-Bartın karayolunda etkisini artırarak sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarısının ardından Karabük'te hava sıcaklıklarının sıfırın altında 4 dereceye düşmesiyle beraber kar yağışı etkili olmaya başladı. Mart ayında yeniden kendini gösteren kar yağışı Karabük-Bartın karayolunda etkisini artırarak sürdürüyor. 1030 rakımlı Ahmet Usta geçidi kar yağışının ardından beyaza bürünürken karayolları ekipleri olası bir buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına başladı.

Öte yandan kar yağışı, İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan Kemikli rampalarında ve Keltepe Kayak Merkezi'nde de etkili oluyor.

Karabük'te kar yağışı etkili oluyor
Karabük'te kar yağışı etkili oluyor
Karabük'te kar yağışı etkili oluyor
Karabük'te kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM

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