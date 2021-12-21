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Kar üstünde drift yapan sürücüler polisi görünce kaçtı

AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Akşam saatlerinde yoğun kar yağışının etkili olduğu Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 sürücü kar üstünde drift yaptı.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Akşam saatlerinde yoğun kar yağışının etkili olduğu Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 sürücü kar üstünde drift yaptı.

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı bugün akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Kar yağışıyla Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta geçidi, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Safranbolu'nun Kent Ormanı mevkisine gelen 2 sürücünün drift yapmasını, çevredekiler ilgiyle izledi.

Kar yağışını haber leştirmek üzere bölgede olan gazetecilerin görüntülediği drift denemesi, trafik polisi ekibinin bölgeye gelmesiyle son buldu.

Polis ekiplerini görünce uzaklaşan sürücülerin tespiti için çalışma başlatıldı.

Kar üstünde drift yapan sürücüler polisi görünce kaçtı

Kar üstünde drift yapan sürücüler polisi görünce kaçtı

Kar üstünde drift yapan sürücüler polisi görünce kaçtı

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AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri

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