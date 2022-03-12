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Karabük'te kar üstünde drift yapan sürücü kameralara yansıdı

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'te kar üstünde drift yapan sürücü kameralara yansıdı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobiliyle kar üstünde drift yapan sürücü, trafiği tehlikeye düşürdü.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobiliyle kar üstünde drift yapan sürücü, trafiği tehlikeye düşürdü.

Esentepe Mahallesi Harmanlar mevkisinde seyir halinde olan ve plakası belirlenemeyen otomobil, aniden karla kaplı yolda drift yapmaya başladı.

Bir süre drift yapan sürücü, daha sonra gözlerden kayboldu.

Bu sırada orada bulunan bir vatandaş, cep telefonu sürücünün drift yapmasını kaydetti.

Polis ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Safranbolu, Otomobil, Karabük, kar, Güncel, Haberler

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