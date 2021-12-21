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Karabük'te kar trafiği felç etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karabük'te akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası trafik felç oldu.

KARABÜK (İHA) - Karabük'te akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası trafik felç oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu uyarı verdiği Karabük'te etkisini giderek artıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Karabük-Safranbolu karayolu aniden bastıran karla beyaza bürünürken, sürücüler güçlükle ilerleyebildi. Sürücülerden bazıları araçlarını kenara çekip beklerken, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.

Karla kaplı yolda rampa aşağıya doğru Bulak Kavşağı mevkiine inmek isteyen kamyon, önündeki otomobile çarpmamak için karşı şeride geçti. Durmakta zorlanan kamyon, korna çala çala karayoluna indiği sırada diğer araçlara çarpmadan son anda durabildi. Facianın eşiğinden dönüldüğü o anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Kar yağışı kent genelinde etkili olmaya devam ediyor.

(Rıdvan Bostancı - Yasin Erdem/İHA)

Karabük'te kar trafiği felç etti

Karabük'te kar trafiği felç etti

Karabük'te kar trafiği felç etti

Karabük'te kar trafiği felç etti

Karabük'te kar trafiği felç etti

Karabük'te kar trafiği felç etti

Karabük'te kar trafiği felç etti

Karabük'te kar trafiği felç etti

Karabük'te kar trafiği felç etti

Karabük'te kar trafiği felç etti

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