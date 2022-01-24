Karabük'te kar nedeniyle yolda kalan 99 kişi öğrenci yurdunda misafir ediliyor - Haberler
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Karabük'te kar nedeniyle yolda kalan 99 kişi öğrenci yurdunda misafir ediliyor

Karabük'te kar nedeniyle yolda kalan 99 kişi öğrenci yurdunda misafir ediliyor
AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'te olumsuz hava koşulları nedeniyle bekletilen yolcu otobüslerindeki 99 kişi, öğrenci yurdunda ağırlanıyor.

GEREDE, BOLU (AA) - Karabük'te olumsuz hava koşulları nedeniyle bekletilen yolcu otobüslerindeki 99 kişi, öğrenci yurdunda ağırlanıyor.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kastamonu ve Sinop'tan gelen 3 otobüsün yolların kapalı olması nedeniyle Karabük'te durduğu, 99 yolcunun Soğuksu KYK yurdunda misafir edildiği belirtildi.

Karabük Valiliği de Gerede-Düzce ile Gerede-Ankara arası otoyol ve devlet yolunun yoğun kar ile tipiden kapandığını, bu nedenle ikinci bir duyuruya kadar Gerede-Ankara-Bolu-İstanbul istikametine yola çıkılmaması gerektiğini bildirdi.

Karabük Üniversitesi de bugün başlayacak bütünleme sınavlarının hava muhalefeti ve öğrencilerden gelen talepler üzerine 31 Ocak'a ertelendiğini duyurdu.

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri

Karabük, Gerede, Sinop, kar, Güncel, Haber

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