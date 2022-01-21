Karabük'te kar nedeniyle ulaşım sağlanamayan 32 köy yolu daha açıldı
AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 123 köy yolundan 32'sinde daha ulaşım sağlanmaya başlandı.
KARABÜK (AA) - Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 123 köy yolundan 32'sinde daha ulaşım sağlanmaya başlandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 123 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.
Çalışmalar sonucu 32 köy yolunun ulaşıma açıldığı aktarılan açıklamada, ekiplerin 49 köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
İl Özel İdaresi ekipleri tarafından dün 42 köy yolu ulaşıma açılmıştı.
AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri