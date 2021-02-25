Karabük'te kar nedeniyle Kovid-19 aşısı olmaya gidemeyen çiftin yardımına jandarma yetişti
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Karabük'te kar nedeniyle Kovid-19 aşısı olmaya gidemeyen çiftin yardımına jandarma yetişti

25.02.2021 16:25 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:28
Karabük'te kar nedeniyle Kovid-19 aşısı olmaya gidemeyen çiftin yardımına jandarma yetişti

Karabük'ün Eflani ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı randevusu almalarına rağmen kar nedeniyle ilçe merkezine gidemeyen çifti, jandarma ekipleri aile hekimine ulaştırdı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı randevusu almalarına rağmen kar nedeniyle ilçe merkezine gidemeyen çifti, jandarma ekipleri aile hekimine ulaştırdı.

Alınan bilgiye göre, Çavuşlu köyünde ikamet eden Hüseyin ve Pakize Demirel çifti, 65 yaş üstü kişilere yönelik uygulanan Kovid-19 aşını olabilmek için randevu aldı.

Randevu günü aşı için ilçe merkezindeki sağlık kuruluşunda olması gereken çift, kar yağışı nedeniyle köye ulaşım aracının gelemediğini öğrendi.

Demirel çifti, yardım talebi üzerine köye gelen Eflani Jandarma Komutanlığı aracıyla sağlık kuruluşuna götürüldü.

Aşılarını olan çift, diğer bazı ihtiyaçları da giderilerek yeniden köye bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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