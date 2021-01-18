Karabük'te kar nedeniyle kapanan 106 köy yolunun 51'i açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Karabük'te kar nedeniyle kapanan 106 köy yolunun 51'i açıldı

18.01.2021 19:01 | Son Güncelleme: 18.01.2021 19:04
Karabük'te kar nedeniyle kapanan 106 köy yolunun 51'i açıldı

Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 106 köy yolundan 51'i, ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 106 köy yolundan 51'i, ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle merkezde 5, ilçelerden Eflani'de 30, Eskipazar'da 19, Ovacık'ta 21, Safranbolu'da 13 ve Yenice'de 18 olmak üzere 106 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Açıklamada, "Çalışmalar sonucu kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan merkez ilçede 3, Eflani'de 14, Eskipazar'da 11, Ovacık'ta 11, Safranbolu'da 7 ve Yenice'de 5 olmak üzere 51 köy yolu ulaşıma açılmıştır. Merkez ilçede 2, Eflani'de 16, Eskipazar'da 8, Ovacık'ta 10, Safranbolu'da 6 ve Yenice'de 13 olmak üzere 55 köy yolu ulaşıma kapalıdır. Kapalı köy yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Selçuk Özdağ Donald Trump Vladimir Putin
Magazin Can Yaman Cem Yılmaz Sezen Aksu Gülben Ergen
Spor Ali Koç Arda Turan İsmail Kartal Stjepan Tomas Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Kar Kaza Otomobil Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karabük'te kar nedeniyle kapanan 106 köy yolunun 51'i açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 19:06:28. #1.15#
title