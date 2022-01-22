Kar nedeniyle kapalı pazarın çatısı çöktü
AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'te, üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayan kapalı pazar yerinin çatısı çöktü.
KARABÜK (AA) - Karabük'te, üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayan kapalı pazar yerinin çatısı çöktü.
Kentte aralıklarla etkisini sürdüren yağışın ardından, Şirinevler Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinin çatısında kar birikti.
Dün bir kısmı çöken çatının bugün büyük bölümünde çökme yaşandı.
Belediye ekipleri, şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.