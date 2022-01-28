Karabük'te kar nedeniyle dolmuş duraklarındaki brandalar çöktü - Haberler
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Karabük'te kar nedeniyle dolmuş duraklarındaki brandalar çöktü

AA, Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük'te kar nedeniyle dolmuş duraklarındaki brandalar çöktü

Karabük'te, üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayan dolmuş durağındaki brandalar çöktü.

KARABÜK (AA) - Karabük'te, üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayan dolmuş durağındaki brandalar çöktü.

Kentte aralıklarla etkisini sürdüren yağışın ardından, Hürriyet Mahallesi'ndeki dolmuş duraklarının brandadan yapılan çatısında yoğun kar birikti.

Bir süre sonra biriken karın ağırlığını kaldıramayan brandalar çöktü.

Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili çalışma başlatıldı.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Hürriyet, Karabük, kar, Güncel, Haber

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