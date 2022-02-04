Karabük'te kar nedeniyle bir iş yerinin çatısı çöktü
AA, Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar birikmesi nedeniyle bir iş yerinin çatısının çökmesi sonucu park halindeki araçlarda hasar oluştu.
SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar birikmesi nedeniyle bir iş yerinin çatısının çökmesi sonucu park halindeki araçlarda hasar oluştu.
Kar kalınlığının yaklaşık 1 metreye ulaştığı Safranbolu'da Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir tamirhanenin sundurma çatısı, biriken kar nedeniyle çöktü.
Tamirhane önünde park halindeki bir kamyonet ve otomobil hasar gördü.
Belediye ekiplerinin kar temizleme çalışmaları devam ediyor.
AA / Ahmet Özler - Güncel