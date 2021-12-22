Karabük'te kar nedeniyle 141 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler
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Karabük'te kar nedeniyle 141 köy yolu ulaşıma kapandı

Karabük'te kar nedeniyle 141 köy yolu ulaşıma kapandı
AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 141 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 141 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde kar yağışı etkisini artırdı.

Merkez ilçede 12, Eflani'de 50, Eskipazar'da 14, Ovacık'ta 20, Safranbolu'da 17, Yenice'de 28 olmak üzere 141 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sorumluluk sahasında 23 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için görev yapıyor.

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AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri

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