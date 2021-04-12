Karabük'te kar kalınlığı 60 santime ulaştı, köy yolları kapandı
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Karabük'te kar kalınlığı 60 santime ulaştı, köy yolları kapandı

İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM - Haberler | Güncel

Karabük'te kar kalınlığı 60 santime ulaştı, köy yolları kapandı Karabük'te Nisan ortasında etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaşırken, 38 köy ise ulaşıma kapandı.

Karabük'te kar kalınlığı 60 santime ulaştı, köy yolları kapandı

KARABÜK - Karabük'te Nisan ortasında etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaşırken, 38 köy ise ulaşıma kapandı.

Karabük'te yüksek kesimlerde 3 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, 295 kilometre uzunluğunda, 38 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karabük İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Karabük merkezde 4, Eflani ilçesinde 12, Eskipazar ilçesinde 15 ve Ovacık ilçesinde 7 olmak üzere 38 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunun ifade edildiği açıklamada, 7 greyder, 4 pikapla kısa sürede köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan 1550 rakımda bulunan Bahattin Gazi Türbesine ziyarete giden bazı vatandaşlar kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı yolda 4x4 araçlarla güçlükle ilerledi.

Karabük'te kar kalınlığı 60 santime ulaştı, köy yolları kapandı
Karabük'te kar kalınlığı 60 santime ulaştı, köy yolları kapandı
Karabük'te kar kalınlığı 60 santime ulaştı, köy yolları kapandı
Karabük'te kar kalınlığı 60 santime ulaştı, köy yolları kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM

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