Kapıları ve koltukları olmayan otomobille tehlikeli yolculuk
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Kapıları ve koltukları olmayan otomobille tehlikeli yolculuk

15.12.2020 15:27 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:51

Karabük'te, Ankara-İstanbul kara yolunda kapıları ve koltukları ile diğer bazı parçaları olmayan otomobille bir kasa üzerine oturarak seyahat eden kişi, görenleri şaşkına çevirdi.

Karabük'te, Ankara-İstanbul kara yolunda kapıları ve koltukları ile diğer bazı parçaları olmayan otomobille bir kasa üzerine oturarak seyahat eden kişi, görenleri şaşkına çevirdi.

Otomobille yolda hiçbir güvenlik önlemi almadan ilerleyen kişi, kendisini görenlerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeden yoluna devam etti.

Yoğun trafik akışına aldırmadan bir süre bu şekilde ilerleyen kişinin tehlikeli yolculuğu, AA muhabiri tarafından görüntülendi.

Kapıları ve koltukları olmayan otomobille tehlikeli yolculuk
Kapıları ve koltukları olmayan otomobille tehlikeli yolculuk
Kapıları ve koltukları olmayan otomobille tehlikeli yolculuk
Kapıları ve koltukları olmayan otomobille tehlikeli yolculuk

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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