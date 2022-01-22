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Karabük'te kapalı köy yolu kalmadı

Karabük'te kapalı köy yolu kalmadı
AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'te yoğun kar yağışından dolayı kapanan 249 köy yolunun tamamı açıldı.

KARABÜK (AA) - Karabük'te yoğun kar yağışından dolayı kapanan 249 köy yolunun tamamı açıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 19 Ocak Çarşamba günü 249 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Açıklamada, 4 gündür aralıksız sürdürülen çalışmalar sonucu ulaşıma kapanan 249 köy yolunun tamamının ulaşıma açıldığı kaydedildi.

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri

Karabük, Ocak, kar, Güncel, Haber

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