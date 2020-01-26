Karabük'te kapalı köy yolları açıldı
Haberler » Güncel » Karabük'te kapalı köy yolları açıldı - Haber

Karabük'te kapalı köy yolları açıldı

Karabük'te önceki gün yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 209 köy yolunun tamamı açıldı.

26.01.2020 17:26 | Son Güncelleme: 26.01.2020 17:31
Karabük'te kapalı köy yolları açıldı

'te önceki gün yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 209 köy yolunun tamamı açıldı.


Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, 3 gün süren çalışmaların ardından 20'si merkez, 54'ü , 30'u , 40'ı Ovacık, 40'ı Safranbolu, 25'i Yenice olmak üzere toplam 209 köy yolu ulaşıma açıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler