Karabük'te kanyondan çıkamayan kişi ekiplerce kurtarıldı - Haberler
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Karabük'te kanyondan çıkamayan kişi ekiplerce kurtarıldı

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'te kanyondan çıkamayan kişi ekiplerce kurtarıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, arkadaşlarıyla indiği kanyondan çıkamayan kişi kurtarıldı.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, arkadaşlarıyla indiği kanyondan çıkamayan kişi kurtarıldı.

İddiaya göre, arkadaşlarıyla indiği Bulak Kanyonu kenarında bir süre alkol alan Yunus Emre Y. (17) daha sonra kanyondan çıkamadı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yunus Emre Y'yi, bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlatan ekipler, kanyon kenarına indi.

Ekiplerce sedyeye alınan genç, yaklaşık 500 metre taşınarak yola çıkarıldı.

Sedyede taşınırken ekiplerden defalarca özür dileyen Yunus Emre Y, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri

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