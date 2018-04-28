Karabük'te Kanyona Düşen Kişi Kurtarıldı

Karabük'te Kanyona Düşen Kişi Kurtarıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kanyona düşen kişi kurtarıldı.

Karabük'te Kanyona Düşen Kişi Kurtarıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kanyona düşen kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi Dereköy Sokak'ta dengesini kaybeden Gökhan K, yaklaşık 20 metre yükseklikten kanyona düştü.

Bir süre baygın kalan Gökhan K, uyandığında telefonla aradığı arkadaşlarına kanyona düştüğünü söyleyerek yardım istedi.

Gökhan K'nin arkadaşlarının bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yerini tespit ettikleri Gökhan K'yi yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kurtardı. Yaralanan Gökhan K, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et