Karabük'te Kanyona Düşen Kişi Kurtarıldı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kanyona düşen kişi kurtarıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kanyona düşen kişi kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi Dereköy Sokak'ta dengesini kaybeden Gökhan K, yaklaşık 20 metre yükseklikten kanyona düştü.
Bir süre baygın kalan Gökhan K, uyandığında telefonla aradığı arkadaşlarına kanyona düştüğünü söyleyerek yardım istedi.
Gökhan K'nin arkadaşlarının bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yerini tespit ettikleri Gökhan K'yi yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kurtardı. Yaralanan Gökhan K, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.