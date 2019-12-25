Karabük'te kantin denetimleri tamamlandı
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Karabük'te kantin denetimleri tamamlandı

Karabük'te okul kantin ve yemekhanelerinde yapılan denetimler tamamlandı.

25.12.2019 15:11 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:16
Karabük'te kantin denetimleri tamamlandı

'te okul kantin ve yemekhanelerinde yapılan denetimler tamamlandı.


Karabük merkezde İl , ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinden oluşturulan ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde eksikleri tespit edilen ve uyarı alan kantinler yeniden denetimden geçirildi.


Gıda güvenilirliği ve hijyen şartları, kantin ve yemekhanelerde çalışmak için gerekli olan hijyen belgeleri, işletme kayıt belgeleri, okul kantinlerinde satılacak gıdalar ve eğitim kurumlarındaki gıda işletmelerinin hijyen yönünden denetlenmesi konulu genelgenin eki olan okul sağlığı bilim kurulu karar tutanağı kapsamında okul kantinlerinde satılabilir ve satılamaz ürünler hususunda yapılan denetimlerde genelgeye uymayan kantinler için gerekli uyarılar yapılarak ilgili tutanaklar tutuldu. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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